Молодой человек похитил 500 тысяч рублей у отчима.

Следственным отделом ОМВД России по Собинскому району возбуждено уголовное дело в отношении ранее судимого 18-летнего жителя одного из поселков района. Его подозревают в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража, совершенная с незаконным проникновением).Предварительно установлено, что в период с 6 по 8 марта текущего года молодой человек тайно проник в гараж, принадлежащий отчиму, откуда похитил денежные средства в сумме 500 тысяч рублей. С похищенными деньгами он скрылся.При проведении оперативно-розыскных мероприятий полицейские задержали подозреваемого на территории города Радужный.На похищенные средства он приобрел два автомобиля марки «ВАЗ-21093» и «ВАЗ-21074», телефон, сабвуфер.В настоящее время молодой человек заключен под стражу. Вину в свою он признал и раскаялся в содеянном.