Находясь в районном учреждении, обвиняемая похитила деньги из кошелька сотрудницы.

Следственным отделом межмуниципального отдела МВД России «Гусь-Хрустальный» завершено расследование уголовного дела в отношении 18-летней жительницы Гусь-Хрустального района. Девушке предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.158 УК РФ (кража).В декабре прошлого года в полицию с заявлением по факту кражи денежных средств обратилась жительница Гусь-Хрустального района. Заявительница пояснила, что на рабочем месте у нее из кошелька пропали деньги.В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установили и задержали 18-летнюю местную жительницу, подозреваемую в краже.Предполагаемая злоумышленница дала признательные показания и пояснила, что воспользовалась моментом, когда сотрудница районного учреждения отлучилась от своего рабочего места и похитила из кошелька, находящегося на подоконнике, денежные средства. Спрятав похищенное в рукав куртки, девушка покинула место совершения преступления. Через некоторое время женщина обнаружила пропажу и сообщила о произошедшем в полицию.В настоящее время материалы уголовного дела с утвержденным обвинительным заключением направлены в суд для рассмотрения по существу.