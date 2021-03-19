39-летний москвич систематически предоставлял свою квартиру, расположенную на улице Медиков, наркозависимым людям...

Оперативники уголовного розыска и участковые уполномоченные полиции ОМВД России по району Царицыно ликвидировали притон для потребления наркотических средств.Установлено, что 39-летний москвич систематически предоставлял свою квартиру, расположенную на улице Медиков, наркозависимым людям для потребления ими запрещенных средств.В результате осмотра жилого помещения в квартире подозреваемого обнаружены предметы, свидетельствующие о том, что там употребляют наркотические средства.Дознанием ОМВД России по району Царицыно возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 232 УК РФ «Организация либо содержание притонов или систематическое предоставление помещений для потребления наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов».В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.Пресс-служба УВД по ЮАО(495) 734-61-22