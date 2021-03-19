Белый дом отреагировал на
предложение президента России о беседе с Джо Байденом в прямом эфире. Американская сторона заявила, что глава государства занят.
Белый дом отреагировал на
предложение президента России о беседе с Джо Байденом в прямом эфире. Американская сторона заявила, что глава государства занят.
Президента США не устроило предложенное
время. В администрации Джо
Байдена отметили, что завтра он занят.
В свою очередь МИД России уже начал готовиться к организации дискуссии Владимира Путина с американским лидером, передает По словам представителя внешнеполитического ведомства, над этим вопросом работают.
Ранее Джо Байден сделал ряд резких заявлений в адрес Владимира Путина. В интервью американскому телеканалу он оскорбил российского коллегу, назвав "убийцей". Кроме того, политик обвинил нашу страну во "вмешательстве" в выборы в США.
Слова президента США вызвали бурную реакцию. Российская сторона уже отреагировала на выпад в свой адрес. В не стал отвечать Джо Байдену оскорблениями. Президент России пожелал коллеге здоровья, добавив, что вовсе не иронизирует. Также российский лидер напомнил детскую поговорку с глубоким смыслом: кто обзывается, тот
сам так называется.
Как писали "Дни.ру", пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал слова "очень плохими". Представитель Кремля отметил, что за всю историю российско-американских отношений "ничего подобного не было".