Увидеть настоящих лигров и тигрольвов во Владимире можно до 11 апреля.

Цирк «Максимуc» вернулся во Владимир с новой шоу-программой «Джуманджи». Какими выступлениями будут удивлять зрителей воздушные гимнасты, мотоциклисты и экзотические животные, узнала Юлия Шувалова.Королева цирка - суматранская тигрица Клеопатра. Вместе с ней на арене - лигры и тигрольвы. Таких экзотических представителей семейства кошачьих не встретить в живой природе. Хищники покоряют зрителей своими талантами - умеют не только стоять на задних лапах, но и ходить.Вадим Канбегов, художественный руководитель цирка "Максимус", заслуженный артист России: “Программа будет как никогда сильная и профессиональная, причем рассчитана не только на малышей, больше взрослым даже понравится. И у нас очень интересный будет клоун. В цирке без него и без животных никакое шоу не состоится удачно”.В новой программе цирка "Максимус" - фамильный номер династии дрессировщиков - школа для собак. В роли учителя - артист Большого Московского цирка - Михаил Ермаков. Вместе с ним собаки изучают математику, литературу и географию.А под куполом цирка выступят воздушные гимнасты. Новое выступление подготовили и "русские витязи".Увидеть настоящих лигров и тигрольвов во Владимире можно до 11 апреля. Цирковые представления проходят около гипермаркета "Лента" с соблюдением санитарно-эпидемиологических мер и социальной дистанции. Вход в маске.Юлия Шувалова, Илья Хлудов"Вести Владимир"