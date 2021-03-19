Он получил от своего зама 1,2 миллионов рублей за продление с ней служебного контракта.

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Владимирской области в тесном взаимодействии с региональным УФСБ возбуждено уголовное дело в отношении бывшего директора Департамента имущественных и земельных отношений администрации Владимирской области Павла Панфилова.Он обвиняется в совершении мошенничества в особо крупном размере.По версии следствия, в мае 2020 года обвиняемый путем обмана получил от своего заместителя денежные средства в размере 1,2 миллионов рублей за продление с ней служебного контракта, при этом полномочий на пролонгирование трудовых отношений не имел.Полученные денежные средства Панфилов присвоил и распорядился ими по своему усмотрению.Напомним, что чиновник был в начале декабря прошлого года. , в ноябре 2019 года обвиняемый предложил генеральному директору строительной фирмы за незаконное денежное вознаграждение в размере 9 миллионов рублей обеспечить беспрепятственное участие и победу представляемой коммерческой организации в электронном аукционе на право заключить контракт на строительство социального объекта в рамках реализации национального проекта, на что директор компании согласился.По результатам проведенных торгов с коммерсантом заключен контракт на сумму более 460 миллионов рублей.В отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Уголовные дела соединены в одно производство.