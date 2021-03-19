На экс-директора ДИЗО возбудили ещё одного уголовное дело за мошенничество в особо крупном размере. По версии следствия, в мае 2020 года обвиняемый путем обмана получил от своего заместителя

На экс-директора ДИЗО возбудили ещё одного уголовное дело за мошенничество в особо крупном размере. По версии следствия, в мае 2020 года обвиняемый путем обмана получил от своего заместителя денежные средства в размере 1,2 миллионов рублей за продление с ней служебного контракта, при этом полномочий на пролонгирование трудовых отношений не имел. Полученные денежные средства Панфилов присвоил