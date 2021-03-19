Сегодня средний размер пенсии в России равен 10 183 рублям. Гендиректор юридической компании Достигация Артем Баранов объяснил, на что можно рассчитывать нашим согражданам в текущем году.

Сегодня средний размер пенсии в России равен 10 183 рублям. Гендиректор юридической компании "Достигация" Артем Баранов объяснил, на что можно рассчитывать нашим согражданам в текущем году.По словам эксперта, в этом году государством предусмотрены обязательные надбавки к пенсиям в России. При этом выплат больше положенного, как в прошлом году, ждать не стоит.Такая тенденция связана с возвращением экономики в нормальный режим после пандемии коронавируса. Юрист сообщил, что с 1 апреля социальные пенсии в России проиндексируютна 3,4%.Люди старше 80 лет, инвалиды первойгруппы, граждане, на иждивении которых находятся нетрудоспособныеродственники, а также жители Крайнего Севера имеют право на надбавку в двойном размере. Возрастут выплаты и погосударственным пенсиям в России.Кроме того, гражданам предоставят льготы на оплату услуг ЖКХ, снизят налог на недвижимость,находящуюся в собственности у пенсионеров. Также россияне получат возможность бесплатного санаторноголечения и возмещения проезда до места отдыха и обратно.Напомним, в августе 2020 года Счетная палата обнаружила многочисленные нарушения в начислении выплат пожилым гражданам. занижали по разным причинам. Оказалось, что большая часть проблем была связана с ошибками в системе персонифицированного учета.