Ранее он призывал убивать единороссов.

«Единая Россия» попросила суд не сажать журналиста Александра Степанова в тюрьму за призывы убивать единороссов.Напомним, что уголовное дело в отношении журналиста «Томикса», который обвиняется в экстремизме, передано в суд. В январе он в Твиттере убивать единороссов. Позднее запись была удалена. Автор признал свою вину и раскаялся, а пресс-служба реготделения «Единой России» тогда разместила обращение к правосудию с призывом не арестовывать мужчину.Теперь региональное отделение партии обратилось к правосудию с просьбой не лишать подсудимого свободы.«Мы полагаем, что Александр Степанов не осознавал меру ответственности за свои слова и не хотел нанести реальный вред людям. Кроме этого, учитывая информацию правоохранительных органов о том, что обвиняемый признал свою вину и искренне раскаялся в содеянном, просим суд проявить снисходительность» - сообщили в пресс-службе партии власти.