В эти выходные в Суздале назовут его победителей. А своим успехом уже могут гордиться юные владимирские мультипликаторы. Ребята из киномастерской «Начало».

В эти выходные в Суздале назовут его победителей. А своим успехом уже могут гордиться юные владимирские мультипликаторы. Ребята из киномастерской «Начало».Их новые работы стали лауреатами всероссийского конкурса «Утренняя зарядка». Это часть знаменитого Суздальфеста. В этом году жюри впервые отобрало не один, а сразу 2 мультфильма юных владимирцев. Это «Загорелые каникулы» и «Русалочка и акула».Оба сняты в технике перекладки. «Каникулы» юные аниматоры нарисовали, а «Русалочку и акулу» вылепили из пластилина. Эта «подводная история» о том, как старая злая акула сумела изменить свой характер. И даже «вставить зубы».Всероссийский конкурс детского мультипликационного кино «Утренняя зарядка» - уже третий по счёту и киномастерская «Начало»- его ежегодный участник. Отбор идёт по всей стране. Напомним, киномастерская «Начало» работает при Киноцентре Владимирской области. Руководит мастерской заслуженный работник культуры России Тамара Джулай. Юные аниматоры сами придумывают сценарии, рисуют, снимают, озвучивают и монтируют мультфильмы.