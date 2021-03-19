Об этом инфекционном заболевании мы все слышали, но мало что знаем. Туберкулез –тема сегодняшнего разговора. Почему каждый из нас в любой момент может стать заложником этой болезни? И правда

Об этом инфекционном заболевании мы все слышали, но мало что знаем. Туберкулез –тема сегодняшнего разговора. Почему каждый из нас в любой момент может стать заложником этой болезни? И правда ли, что вслед за коронавирусной эпидемией придет другая, эпидемия туберкулеза.На эти вопросы ответит наш гость заведующая отделением Владимирского центра специализированной фтизиопульмонологической помощи Екатерина Александровна Волкова.