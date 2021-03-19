Фильм Доживем до понедельника Станислав Ростоцкий снимал на свой страх и риск. Картина категорически не нравилась киночиновникам.

Фильм "Доживем до понедельника" Станислав Ростоцкий снимална свой страх и риск. Картина категорически не нравилась киночиновникам.Однажды директор киностудии Горького Григорий Бритиковпринес Станиславу Ростоцкому любопытный текст. Это была повесть ГеоргияПолонского. Режиссер загорелся идеей снять фильм на основе работы литератора.Ростоцкий и Полонский объединились для создания режиссерскойверсии сценария ленты "Доживем до понедельника". Совместный труд Станислав Иосифовичи Георгий Исидорович отправили на одобрение в Госкино. Ответа от киночиновниковсценарист и режиссер так и не дождались. Тогда в дело вмешался Бритиков. Директорпредложил Ростоцкому снимать без согласия Комитета по кинематографии.Станислав Иосифович снял "Доживем до понедельника" за три споловиной месяца – рекордный срок для того времени. Режиссер спешил. Онопасался, что картину закроют. Чутье не подвело Ростоцкого – как только фильм завершили, киночиновники прислали бумагу, в которой критиковали решение работать посценарию Полонского.Почти готовый фильм отправили в Госкино. На следующий день СтаниславаРостоцкого вызвали на ковер. Режиссеру предложили внести в картину 28 правок.Кинематографисту удалось отстоять 25 из них. В итоге пересняты были только трисцены.Премьера картины должна была состояться в Кремлевском дворцесъездов – там как раз проходил форум педагогов. Авторы фильма страшноперепугались. Специалисты, как заметил тогда Ростоцкий, – самые строгиекритики. К большой радости киношников внезапно премьеру перенесли в Дом кино.На первом смотре съемочная группа присутствовала в зале инаблюдала реакцию зрителей. После начальных титров повисла тишина. Аудиторияникак не реагировала на происходящее на экране. "Это провал", – подумал СтаниславРостоцкий. Как вспоминал позже режиссер, ситуация была настолько напряженной,что с актером Юрием Черновым случилась истерика. Артист внезапно зарыдал ивыбежал прочь.Спустя время люди в зале начали доставать платочки,слышались смешки и всхлипы. Когда картина подошла к концу, зрители вскочили смест. Народ кричал: "Мо-лод-цы!". Овации длились минут десять.Фильм "Доживем до понедельника" показывали не только в СССР –картину возили за рубеж. В 1969 году лента Ростоцкого получила главный приз Международногокинофестиваля, который проходил в Москве. Удостоилась работа режиссераГосударственной премии СССР.