Владимирская область больше не в черном списке по качеству топлива, заявили активисты “Народного контроля”. За полгода они проверили 29 автозаправок в 5 районах региона. Контрольные

Владимирская область больше не в черном списке по качеству топлива, заявили активисты “Народного контроля”. За полгода они проверили 29 автозаправок в 5 районах региона. Контрольные закупки 92-ого бензина и дизельного топлива показали – качество нефтепродуктов существенно выросло. Общественники мониторили как крупных сетевиков, так и небольшие бензоколонки. Алексей Смирнов, руководитель проекта «Трасса: контроль качества и безопасности»