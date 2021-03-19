Первый кинопоказ на новом месте состоится 23 марта в 17:00.

Киноклуб «Политехник» покидает ВлГУ. Больше он не будет показывать фильмы в актовом зале ВУЗа. При этом клуб продолжит свою работу на новой площадке в обновлённом зале Владимирской областной научной библиотеки на улице Дзержинского.В «Политехнике» уточнили, что смена «места жительства» произошла по не зависящим от них причинам.Первый кинопоказ на новом месте состоится 23 марта в 17:00. Зрителям представят картину режиссёра Любови Борисовой «Надо мною солнце не садится», возрастные ограничения - 12+. Вход бесплатный.Фильм снят по повести Николая Лугинова «Каменный мыс». Его представит культуролог, фотограф, сотрудник отдела кинопросвещения ВГИК Ева Пархоменко.