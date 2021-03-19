С начала пандемии в Костромской области Covid-19 заболело 19133 человека. Врачам удалось поставить на ноги 16939 пациентов. В стационарах лежит 374 жителя, из них 212 с диагнозом коронавирус. На дому лечится 1607 заболевших.

Как сообщает пресс-служба правительства Костромской области, за прошедшие сутки в регионе зарегистрировано 39 новых случаев заражения Covid-19. Вылечились от недуга – 56 пациентов.Несмотря на усилия врачей, не удалось спасти женщину 83 лет и мужчину 83 лет с диагнозом COVID-19, сопровождавшимся тяжелыми хроническими заболеваниями сердца. У мужчины 62 лет коронавирусная инфекция протекала на фоне онкозаболевания.Согласно статистике, положительный тест на коронавирус пришёл 17 костромичам. Шесть жителей заболели в Кадыйском районе. Четыре – в Буйском районе. По два инфицированных выявлено в Мантурово, Антроповском и Костромском районах. По одному – в Судиславле, Волгореченске, Нерехте, Галичском, Сусанинском и Чухломском районах.С начала пандемии в Костромской области Covid-19 заболело 19133 человека. Врачам удалось поставить на ноги 16939 пациентов. В стационарах лежит 374 жителя, из них 212 с диагнозом коронавирус. На дому лечится 1607 заболевших.