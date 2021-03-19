Согласно заключению эксперта, боеприпасы различного калибра предназначены для стрельбы из винтовки Мосина.

В Коврове в результате оперативно-розыскных мероприятий установлен факт незаконного хранения патронов 55-летним местным жителем.По месту жительства ковровчанина полицейские обнаружили пять патронов, изготовленных промышленным способом. Сообщили в региональном УМВД. Согласно заключению эксперта, боеприпасы различного калибра предназначены для стрельбы из винтовки Мосина, ручных пулеметов Калашникова, охотничьего ружья. Кроме этого, оперативники обнаружили самодельные охотничьи патроны.По словам мужчины, патроны он нашел на улице и оставил у себя на хранение.Возбуждено уголовное дело.Санкции данной статьи предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до четырех лет.