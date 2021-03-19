Сотрудники полиции подарили Кате памятные подарки. Искренняя радость и восторг девушки стали лучшей наградой организаторам мероприятия...

Сотрудники УВД по СВАО ГУ МВД России по г. Москве осуществили мечту воспитанницы Центра содействия семейному воспитанию.Недавно в УВД по СВАО узнали об истории 18-летней девушки Кати, которая восхищается работой полицейских и мечтает познакомиться с их работой поближе. Сотрудники полиции исполнили ее желание, подарив ей возможность провести день со стражами порядка.Встречала почетную гостью начальник ОМПО УВД по СВАО ГУ МВД России по г. Москве подполковник внутренней службы Анна Иванова. Зная о том, что Катя увлекается спортом, было решено первым делом познакомить девушку с физкультурно-оздоровительным комплексом УВД, где сотрудники Центра служебной и боевой подготовки сотрудников УВД провели с Катей небольшую зарядку.Проходя по главной аллее УВД сотрудники обратили внимание девушки на мемориал Вечного огня, который хранит память о героической самоотверженности полицейских, которые ценой собственной жизни отстаивали закон и правопорядок граждан.Затем Катю встретили инспекторы ГИБДД, которые рассказали об истории возникновения службы, об особенностях службы на дороге, показали служебный автомобиль и дали почувствовать себя настоящим сотрудником ГИБДД.Следующей остановкой в путешествии стало самое сердце УВД - дежурная часть, где Кате рассказали о системе видеонаблюдения, после чего она смогла в режиме реального времени увидеть работу сотрудников и даже понаблюдать на камерах за происходящим на территории СВАО.Далее гостью отвели в музей УВД, где Катя с огромным интересом рассматривала экспонаты, подержала в руках жезл, примерила фуражку и военную каску.Настоящим сюрпризом для девушки стало появление младшего инспектора-кинолога ЦКС УВД по СВАО старшины полиции Светланы Чупренковой и служебным щенком по кличке Чейз.На память об этом дне помощник начальника УВД по СВАО (по работе с личным составом) полковник внутренней службы Марина Деева и начальник ОМПО УВД по СВАО подполковник внутренней службы Анна Иванова подарили Кате памятные подарки.Горящие глаза девушки, ее искренняя радость и восторг стали лучшей наградой организаторам мероприятия.Пресс-служба УВД по СВАО(495) 616-06-29