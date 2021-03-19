Безработная ранее неоднократно судимая 33-летняя москвичка предоставляла свою квартиру наркозависимым лицам для потребления запрещенных веществ...

«Оперативники Управления по контролю за оборотом наркотиков Главного управления МВД России по городу Москве ликвидировали притон для потребления наркотических средств на востоке столицы», – сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по г. Москве полковник внутренней службы Владимир Васенин.В полицию поступила информация о том, что безработная ранее неоднократно судимая 33-летняя москвичка предоставляет свою квартиру наркозависимым лицам для потребления запрещенных веществ. В качестве вознаграждения она получала от посетителей наркотические средства.В результате оперативно-розыскных мероприятий при участии сотрудников спецподразделения «Гром» подозреваемая была задержана по месту жительства на Сахалинской улице вместе с тремя посетителями притона. Еще трое клиентов были задержаны в подъезде дома. Согласно заключению проведенного медицинского освидетельствования, все они находились в состоянии наркотического опьянения. В отношении них составлены протоколы об административном правонарушении, предусмотренном статьей 6.9 КоАП РФ.При обследовании жилого помещения полицейские обнаружили и изъяли 6 шприцев, металлическую ложку со следами нагара, а также другие предметы, используемые для потребления наркотиков. Исследование показало, что в изъятом шприце находилось наркотическое средство – производное метилэфедрона массой около 0,2 грамма.Отделом дознания УВД по ВАО ГУ МВД России по г. Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 232 Уголовного кодекса Российской Федерации. В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.Установлено, что хозяйка квартиры проживает в одной из комнат, а две другие сдает в аренду семьям с малолетними детьми. С их родителями проведены профилактические беседы.УНК ГУ МВД России по г. Москве