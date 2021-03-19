Арендаторы торговых площадей сообщают, что 19 марта их холодильники с продуктами отключили от подачи электроэнергии, а прилавки начали обматывать красно-белой сигнальной лентой.

В Коврове обостряется ситуация вокруг Октябрьского рынка. Арендаторы торговых площадей , что 19 марта их холодильники с продуктами отключили от подачи электроэнергии, а прилавки начали обматывать красно-белой сигнальной лентой.В местной мэрии пояснили, что прокомментировать происходящее смогут лишь во второй половине дня, когда глава города Елена Фомина освободится после официальных мероприятий.Напомним, что ранее ковровские предприниматели к властям с просьбой предоставить помощь в связи с пандемией коронавируса, а также сохранить рынок в муниципальной собственности.Сразу 120 членов общественного объединения подписались под документом. Со слов бизнесменов, их дела не коснулась ни одна мера поддержки, обещанная властями во время ковид-ограничений. При этом в торговом комплексе установлена одна из самых высоких в регионе арендных плат – 1681 рубль за квадратный метр.