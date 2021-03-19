На момент проведения проверки на линию был выпущен автобус с неисправным рулевым управлением.

Ковровская прокуратура совместно с ГИБДД провела проверку исполнения законодательства о безопасности дорожного движения ООО «Управление троллейбусного транспорта г. Коврова». Основанием послужили неоднократные факты ДТП с участием водителей управления.Так, на момент проведения проверки на линию был выпущен автобус с неисправным рулевым управлением. В ходе измерений прибором МЕТА ИСЛ-М установлено, что суммарный люфт рулевого управления автобуса ПАЗ-3204-1214 составил 29,00, троллейбуса № 27 составил 39,75, троллейбуса №72 - 79,75, троллейбуса №21 - 27,50, троллейбуса №49 – 42,50, троллейбуса № 11 – 25,25, что превышает допустимые действующим законодательством 20°.Это касалось транспортных средств, которые в момент проверки готовились к выезду для перевозки пассажиров.Кроме того, выявлены нарушения при организации медицинских осмотров. Так, при проведении предрейсовых и послерейсовых медосмотров водителей использовался анализатор алкоголя, не прошедший в установленном порядке поверку.Виновное должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности, нарушения устранены. Кроме того, два виновных должностных лица привлечены к административной ответственности.Напомним, в конце прошлого года в в Коврове пострадали 13 пассажиров.