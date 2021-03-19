Активисты «Народного контроля» проверили 29 автозаправочных станций, выявлено одно нарушение.

, инициатором которого выступила общественная организация «Народный контроль». Она курирует проект «Трасса: комплексная безопасность автомобилистов». Подведены первые итоги и оглашены результаты проверок по качеству автомобильного топлива на АЗС и зимнему содержанию дорог в области.Активисты «Народного контроля» проверили 29 автозаправочных станций, выявлено одно нарушение. По словам Алексея Смирнова, в 2020 году по качеству топлива мы стали одним из лучших регионов в ЦФО. Это результат совместной работы Росстандарта, прокуратуры, ТПП Владимирской области.Алексей Смирнов особое внимание уделил вопросу госзакупок и поставок автомобильного топлива в социально значимые организации, такие как «Скорая помощь». Дешевый некачественный бензин (двигатели выходят из строя) в итоге приводит к нехватке в кризисных ситуациях машин на вызовах экстренной помощи. Он уточнил, что жалобы поступали из Петушинского района.Президент ТПП Владимирской области Иван Аксенов видит решение данного вопроса не в пост-фактическом наказании, а в системных упреждающих мерах. Нужно существенное изменение: введение поправки в Закон для проведения предквалификации для участников торгов, аккредитации, основанной на экспертизе по качеству производимой продукции.