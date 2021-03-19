Во Владимире сегодня наградили лучших молодых профессионалов по компетенции Химический анализ.

Во Владимире сегодня наградили лучших молодых профессионалов по компетенции "Химический анализ".Три дня соревнований, напряженные часы опытов в лаборатории - например, определить содержание сахара в пищевых концентратах. Задача не из легких, рассказывает победитель компетенции «Лабораторный химический анализ» Антон Клюзев. По его словам, для победы недостаточно только посещать занятия и зубрить формулы. Нужен быстрый ум. Антон надеется, что победа станет для него хорошим стартом.Антон Клюзев, студент ВХМК:- Обучение в чем-то, чего я не знаю. Развитие для самого себя. Ну и возможность поступить на престижную работу:Один из партнеров чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) - ПАО "Т Плюс". В химико-механическом колледже обучаются специалисты, которые нужны на предприятии. Для студентов устраивают профориентационные экскурсии по владимирской ТЭЦ, в рамках подобных профессиональных соревнований поощряют перспективных учащихся.Роман Влащенко, технический директор Владимирской ТЭЦ-2:- Студентам будет показано, как работает сердце нашего города, ТЭЦ-2. И, соответственно, они окунутся в производственный цикл станции.Из-за пандемии в этом году от колледжа только 6 участников, рассказывает его директор Алла Агапова. Поэтому отбор был особенно тщательным.Алла Агапова, директор владимирского химико-механического колледжа:- Отбираем, конечно, лучших из лучших. Преподаватель химии смотрит на занятиях, на лабораторных работах. Как дети владеют - как ручки поставлены, как владеют посудой, как могут концентрироваться.Победители смогут поехать на Всероссийские соревнования «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia). Они пройдут в Башкоркостане. Но для этого нужно пройти еще один отборочный тур в Ярославле. Он состоится в апреле.Анастасия Сахарова. Семен Карпов. Вести-Владимир.