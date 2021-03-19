Компания «Российские автомобильные дороги» готова предоставить материалы для информирования жителей Владимирской области

Компания «Российские автомобильные дороги» готова предоставить материалы для информирования жителей Владимирской области о реализации проекта строительства скоростной автомобильной дороги М-12 «Москва – Нижний Новгород – Казань», входящей в состав международного транспортного маршрута «Европа – Западный Китай».«Как мы уже сообщали, информирование жителей о прохождении трассы М-12 обязательно будет проведено, вместе с руководством муниципальных образований и Автодора определили конкретные даты и время. Мы и дальше планируем работать с компанией «Российские автомобильные дороги» в условиях полной информационной открытости», – отметил заместитель губернатора Роман Годунин.Напомним, что в нашем регионе М-12 пройдёт по территориям Гусь-Хрустального, Муромского, Петушинского, Селивановского, Собинского и Судогодского районов, а также в границах областного центра.График информационных встреч в муниципальных образованиях, по территории которых пройдет трасса М-1224 марта:10:00 – г.Петушки, Советская пл., 5, администрация Петушинского района.14:00 – г.Собинка, ул. Садовая, 4, администрация Собинского района25 марта:09:30 – г.Владимир, Октябрьский проспект, 47, каб. 52714:00 – г.Судогда, ул. Коммунистическая, 1, Дом культуры (зрительный зал)26 марта:10:00 – Муромский район, с. Ковардицы, ул. Школьная, 9, Дом культуры.Напомним, что Во Владимирской области уже под строительство трассы М-12. Масштабные около деревни Столбищи и в пойме реки Ворша. Также известно, что во Владимирской области .М-12 планируют в 2024 году. Общая протяженность магистрали - 794 км. Для реализации проекта будут изъяты земельные участки как у простых жителей, так и у предприятий. В опубликованных значатся 22 участка как с постройками, так и без в и 30 в .