В открытом международном конкурсе на лучшие проекты комплексного развития территорий в центре Саратова победили оба финалиста.

В открытом международном конкурсе на лучшие проекты комплексного развития территорий в центре Саратова победили оба финалиста. Консорциум под руководством Citymakers (Россия) займется развитием Зеленого острова, острова Покровские пески и мемориального комплекса Парк Победы, аKarres en Brands (Нидерланды) – территорий бывшего аэропорта Саратов (Центральный) и Глебучева оврага.Генеральный директор ДОМ.РФ Виталий Мутко отметил, что очень важно, что было учтено мнение саратовцев. Для ДОМ.РФ важен практический результат этого конкурса, чтобы центр Саратова развивался, становился комфортным для горожан. Поэтому мы профинансируем разработку проектов планировки территории в рамках этих концепций, — прокомментировал он.Проектировщиками выступят местные специалисты, а само переустройство центра Саратова планируется осуществить на условиях государственно-частного партнерства. Более детальные переговоры с инвесторами начнутся в следующем году.Проведение международного конкурса стало возможно благодаря Соглашению о сотрудничестве в области развития территории Саратовской области между Фондом ДОМ.РФ и Правительством Саратовской области, администрацией МО Город Саратов, администрациями Саратовского, Татищевского, при поддержке Международного сообщества городских и региональных планировщиков (International Society of City and Regional Planners, ISOCARP).Отметим, что ДОМ.РФ также работает над созданием стратегии пространственного и социально-экономического развития Саратовской агломерации до 2030 года. Ожидается, что документ будет готов к третьему этапу обсуждений этой осенью.