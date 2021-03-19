Наш земляк был найден украинскими поисковиками в Сновском районе Черниговской области и опознан по бланку смертного медальона.

В Покрове прошла церемония прощания с красноармейцем Василием Павловичем Славновым.Он родился в 1903 году. В 41-м он был призван Орехово-Зуевским комиссариатом, служил в 219-й мотострелковой дивизии 28 стрелкового корпуса 21-й армии Брянского фронта. С января 42-го числился пропавшим без вести. Наш земляк был найден украинскими поисковиками в Сновском районе Черниговской области и опознан по бланку смертного медальона. Сегодня в 11 утра останки Василия Славнова захоронили на воинском мемориале на старом Покровском кладбище.