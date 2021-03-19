Его стоимость - больше 5,5 миллионов рублей. Приобретен по нацпроекту Культура.

В Меленки приехал автоклуб. Это многофункциональный культурный центр на колесах, который позволяет проводить мероприятия в малонаселенных пунктах и гастролировать за пределами региона. Его стоимость - больше 5,5 миллионов рублей. Приобретен по нацпроекту "Культура". По словам директора Центра культуры Меленковского района, машина снабжена собственным генератором, поэтому выступать можно даже в поле. Она оснащена современным звуковым оборудованием, экраном и раскладной сценой. В обслуживании меленковкого автоклуба будут находиться 34 населенных пункта.