К неожиданным результатам привела банальная проверка на дорогах. Дорожная полиция нашла в багажнике автомобиля, в котором ехали 56-летний житель Смоленской области и 46-летний москвич, четыре ..

К неожиданным результатам привела банальная проверка на дорогах. Дорожная полиция нашла в багажнике автомобиля, в котором ехали 56-летний житель Смоленской области и 46-летний москвич, четыре пакета с марихуаной, передает "". Позже в доме одного из подозреваемых позже нашли отдельный парник с 34 горшками с коноплей.