Дома женщина передала злоумышленнице сбережения в размере 460 тысяч рублей якобы для выполнения обряда...

«Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по району Преображенское г. Москвы задержали 48-летнюю приезжую женщину, подозреваемую в мошенничестве в отношении пенсионерки», – сообщила заместитель начальника пресс-службы ГУ МВД России по г. Москве Екатерина Гузь.В отдел полиции обратилась 83-летняя москвичка. По словам заявительницы, к ней на улице подошла незнакомка. Она убедила пожилую женщину, что на ее сына наведена порча, и предложила свою помощь. Взволнованная пенсионерка согласилась, и они поднялись в ее квартиру. Дома она передала злоумышленнице сбережения в размере 460 тысяч рублей якобы для выполнения обряда. После этого незнакомка ушла, прихватив денежные средства. Через некоторое время пенсионерка поняла, что ее обманули, и обратилась в полицию.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска на Ферганской улице задержали подозреваемую.Следственным отделом ОМВД России по району Преображенское было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 159 УК РФ «Мошенничество». В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Пресс-служба УВД по ВАО(495) 965-29-73