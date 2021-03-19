Полицейские на Открытом шоссе задержали 41-летнюю москвичку, у которой при себе находились три свертка с веществом неизвестного происхождения, массой 135 граммов...

Сотрудники ОНК УВД по ВАО ГУ МВД России по г. Москве задержали москвичку, подозреваемую в покушении на сбыт героина.В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий полицейские на Открытом шоссе задержали 41-летнюю москвичку, у которой при себе находились три свертка с веществом неизвестного происхождения, массой 135 граммов. Проведенным исследованием части изъятого было установлено, что оно содержит в своем составе наркотическое средство – героин.Установлено, что подозреваемая ранее приобрела наркотическое средство с целью его дальнейшего сбыта на территории Московского региона.По данному факту следствием УВД по ВАО ГУ МВД России по г. Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьями 30 УК РФ «Приготовление к преступлению и покушение на преступление» и 228.1 УК РФ «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества в крупном размере». В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Пресс-служба УВД по ВАО(495) 965-29-73