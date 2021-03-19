Процедура подачи заявления через Единый портал значительно упрощена и осуществляется дистанционно, без личного присутствия заявителя, как правило, через домашний компьютер с доступом к сети Интернет...

Сотрудники Управления внутренних дел по ВАО в целях сокращения сроков и упрощения порядка получения государственных услуг рекомендуют гражданам обращаться за получением государственных услуг посредством Единого портала государственных и муниципальных услуг.Процедура подачи заявления через Единый портал (gosuslugi.ru) значительно упрощена и осуществляется дистанционно, без личного присутствия заявителя в подразделения, как правило, через домашний компьютер с доступом к сети Интернет. Для этого необходимо лишь зарегистрироваться на Портале в качестве пользователя и создать «Личный кабинет». Заявитель заполняет все пункты и отвечает на поставленные вопросы в соответствии с представленным образцом анкеты, после чего отправляет заявление в электронном виде.Подача заявления через Единый портал имеет неоспоримые преимущества. Сайт Портала функционирует непрерывно в круглосуточном режиме, что обеспечивает пользователю возможность направления электронного заявления в любое для него удобное время. Получая от уполномоченного сотрудника подразделения электронные сообщения на свой «Личный кабинет», заявитель информируется обо всех этапах прохождения своих документов.Кроме того, через Единый портал государственных и муниципальных услуг предоставляется возможность получить скидку в 30% при оплате государственной пошлины за некоторые услуги.На сайте Портала функционирует «Горячая линия поддержки», по контактному телефону которой (8-800-100-70-10) можно получить квалифицированную помощь по проблемным вопросам.Пресс-служба УВД по ВАО(495) 965-29-73