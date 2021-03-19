Журналист Владимир Познер прокомментировал недавнее интервью президента США Джо Байдена. По его мнению, глава Белого дома совершил большую ошибку.

Журналист Владимир Познер прокомментировал недавнее интервью президента США Джо Байдена. По его мнению, глава Белого дома совершил большую ошибку.Американский лидер накануне жестко высказался о российском коллеге. Президент США назвал Владимира Путина "убийцей" и обвинил Кремль в попытках повлиять на исход выборов в 2020 году. В разговоре с ABC News Джо Байден также заверил, что привлечет Москву к ответственности за преступления.Выпад американского президента оценил Владимир Познер. Журналист считает, что таким образом Байден отрезает любые пути к какому-либо диалогу с Путиным. "Я оцениваю это как колоссальную глупость с его стороны", – приводит слова эксперта "Комсомольская правда".Познер назвал выступление Байдена необдуманным. Журналист не исключил, что после такого оскорбления переговоры на высшем уровне, в том числе и по поводу сокращения ядерного вооружения, будут отменены. "Идиотское высказывание", – подчеркнул он.Ранее "Дни.ру" написали, как президент России отреагировал на интервью Джо Байдена. Владимир Путин пожелал коллеге крепкого здоровья и добавил, что каждый склонен видеть в окружающих собственные качества. Также политик предложил лидеру США поговорить в режиме онлайн.Примечательно, что предпочел не никак не ответить на предложение Владимира Путина. Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки сообщила, что дискуссия в ближайшие дни невозможна, так как президент отправится 19 марта в Джорджию и будет очень занят.