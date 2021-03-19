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<a href="https://33live.ru/novosti/19-03-2021-pri-obrushenii-v-zdanii-pod-rostovom-pogibli-lyudi.html" target="_blank">При обрушении в здании под Ростовом погибли люди</a> - Во время ремонта нежилого здания в городе Сальске Ростовской области произошло обрушение, передает . В результате ЧП погибли двое рабочих. По факту произошедшего было возбуждено уголовное ..