Эксперты проанализировали исторические основания и подготовили заключение о вкладе владимирцев в Победу.

Историки поддержали инициативу присвоить Владимиру звание «Город трудовой доблести». Общественная палата города уже завершила подготовку документов. В ее поддержку выступило региональное отделение Российского исторического общества. Как сообщает пресс-служба обладминистрации, эксперты проанализировали исторические основания и подготовили заключение о вкладе владимирцев в Победу. Кроме того, инициативу поддержали 77 НКО, а в онлайн-голосовании на сайте мэрии в поддержку присвоения Владимиру почетного звания высказались 95 процентов респондентов.