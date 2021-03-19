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<a href="https://33live.ru/novosti/19-03-2021-razvivaetsya-li-v-regione-molodyozhno-obshhestvennaya-deyatelnost.html" target="_blank">Развивается ли в регионе молодёжно-общественная деятельность?</a> - Молодёжно-общественная политика 33 региона: развивается или погибает? Говорим о мероприятиях для подрастающего поколения и о поддержки областного некоммерческого