На улице Горбунова полицейскими был задержан 35-летний мужчина, находившийся в федеральном розыске с 2015 года...

В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники ОУР УВД по ЗАО ГУ МВД России по г. Москве совместно с сотрудниками ОБ ДПС ГИБДД УВД по ЗАО ГУ МВД России по г. Москве задержали гражданина, находившегося в федеральном розыске.На улице Горбунова полицейскими был задержан 35-летний мужчина, находившийся в федеральном розыске с 2015 года за совершение преступления, предусмотренного статьей 111 УК РФ «Причинение тяжкого вреда здоровью». Подозреваемому была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Данная информация сообщена инициатору розыска.Пресс-служба УВД по ЗАО(499) 233-91-93