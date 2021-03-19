Согласно проведенному исследованию изъятое содержит в своем составе наркотическое средство – марихуаной, массой более 400 граммов...

Инспекторы ГИБДД УВД по ЮЗАО ГУ МВД России по г. Москве задержали двоих приезжих по подозрению в хранении наркотического средства – марихуаны.Во время несения службы сотрудники полиции на Старобитцевской улице для проверки документов остановили автомобиль «Део Матис». В процессе беседы с водителем транспортного средства полицейские обратили внимание на то, что он и молодая девушка, находившаяся в салоне, стали заметно нервничать, на вопросы отвечали с трудом. В результате личного досмотра в рюкзаке у 27-летнего мужчины было обнаружено вещество растительного происхождения, массой 158,5 г, а также металлическая коробка, внутри которой находилось неизвестное вещество, массой 8,4 г. У 25-летней девушки изъяли два полимерных пакета с растительным веществом, массами 110,0 г, и 142,8 г.Согласно проведенному исследованию изъятое содержит в своем составе наркотическое средство – марихуаной, массой более 400 граммов.Следствием ОМВД России по району Северное Бутово г. Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 228 УК РФ «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные приобретение, хранение, перевозка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества». В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.Пресс-служба УВД по ЮЗАО(499) 129-75-56