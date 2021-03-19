Как сообщили в надзорном ведомстве, восьми руководителям учреждений внесены представления, возбуждены дела об административных правонарушениях.

В Судогодском районе прокуратура и Роспотребнадзор в результате проверки организации детского питания в школах и детских садах выявили массовые нарушения.Они связаны с необходимостью ремонта помещений и замены систем вентиляции в Улыбышевской и Ильинской школах, а также в детском саду «Родничок» в деревне Вяткино. В дошкольном учреждении «Алёнушка» в посёлке Головино нарушается товарное соседство продукции, в Сойменской СОШ допускаются нарушения при отборе суточных проб. В детском саду села Чамерево несоблюдаются режимы мытья посуды. В посёлке Головино в детском саду «Малыш» верхняя и санитарная одежда хранятся вместе. На сайтах ряда учреждений не опубликовано ежедневное меню. Также обнаружено необеспечение поточности технологических процессов в Головинской СОШ.Как сообщили в надзорном ведомстве, восьми руководителям учреждений внесены представления, возбуждены дела об административных правонарушениях.Акты прокурорского реагирования находятся на рассмотрении.