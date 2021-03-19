Президент США Джо Байден трижды упал во время восхождения по трапу. Незначительный инцидент быстро превратился в повод для многочисленных шуток.

Президент США Джо Байден трижды упал во время восхождения по трапу. Незначительный инцидент быстро превратился в повод для многочисленных шуток.В Сети опубликовали видео, снятое журналистами из пула президента США. На записи видно, как Джо Байден пытается подняться по трапу в самолет, однако трижды спотыкается и теряет равновесие. Тем не менее, политику удалось благополучно добраться до безопасного места.В Белом доме причиной инцидента назвали сильный ветер. Однако сетевых остряков такое объяснение не успокоило, а наоборот – лишь раззадорило. Комментаторы принялись иронизировать о хрупкости американской политической системы, которую может легко опрокинуть даже легкий ветерок.Байден упал, поднимаясь по трапу в президентский самолет. В Белом доме уже заявили, что это произошло из-за сильного ветра— НТВ (@ntvru)Впрочем, главный мотив для шуток крылся в поиске других причин, вызвавших падения Джо Байдена. Речь идет о политических конкурентах президента США как внутри страны, так и за пределами страны. Например, некоторые предложили американским СМИ по уже устоявшейся привычке поискать в произошедшем "русский след".очень извините— твиттер закладками (@dead_as_history)Кроме того, комментаторы предположили, что увидев падение президента США прилив оптимизма испытала вице-президент страны Камала Харрис, которая автоматически возглавит Белый дом в том случае, если с предыдущим хозяином Белого дома что-то случится.