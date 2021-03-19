По версии следствия, он торговал в департаменте должностями.

В отношении бывшего директора департамента имущественных и земельных отношений , возбуждено второе уголовное дело. Кроме взятки ему теперь вменяют мошенничество. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК по Владимирской области.В тесном взаимодействии с региональным УФСБ владимирские следователи выявили в действиях экс-чиновника мошенничество в особо крупном размере.По версии следствия, в мае 2020 года обвиняемый, обманув своего заместителя, получил от него денежные средства в размере 1,2 млн рублей за продление с ней служебного контракта. При этом Павел Панфилов не был наделён полномочиями на пролонгирование трудовых отношений.Полученные денежные средства подозреваемый присвоил и распорядился ими по своему усмотрению.Расследование уголовных дел продолжается.