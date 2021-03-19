Техника приобретена на средства областного бюджета. Её стоимость – свыше 34 млн рублей.

На базе владимирской больницы № 6, где сейчас действует ковидный госпиталь, начал работать новый компьютерный томограф фирмы «Siemens». Оборудование предназначено для исследования лёгких у пациентов с подозрением на Covid-19 или с уже подтверждённым коронавирусным заражением.Как сообщила главный врач Елена Михайлова, это первый компьютерный томограф в арсенале учреждения здравоохранения. Техника приобретена на средства областного бюджета. Её стоимость – свыше 34 млн рублей.«Планируется, что компьютерный томограф будет работать в круглосуточном режиме. Для оборудования подготовлено помещение, отвечающее всем современным требованиям радиационной безопасности, проведено обучение медицинского персонала», – подчеркнула руководитель горбольницы № 6.После окончания пандемии новой коронавирусной инфекции томограф будет использоваться для проведения самого широкого спектра исследований.