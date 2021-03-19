Ещё в 22 медучреждениях региона будут проведены капитальные ремонты.

В Костромской области в рамках модернизации первичного звена медицинской помощи запланировано строительство 14 сельских фельдшерских пунктов и врачебных амбулаторий на сумму 67 млн рублей. Ещё в 22 медучреждениях региона пройдут капитальные ремонты. Об этом сообщили в пресс-службе обладминистрации.«За пять лет по программе модернизации планируется установка модульных конструкций восьми врачебных амбулаторий, 30 ФАПов и восьми фельдшерских пунктов. Для медицинских организаций будет построено пять новых зданий. Среди них - больницы и поликлиники в Костроме, Кологривском, Пыщугском и Чухломском районах. Капитальный ремонт запланировано провести в 109 зданиях медицинских организаций Костромской области», - добавили в руководстве региона.Сельские ФАПы и врачебные амбулатории в 2021 году построят в Буйском, Вохомском, Галичском, Кадыйском, Макарьевском, Мантуровском, Судиславском и Шарьинском районах. В планах - капитальный ремонт 22 объектов здравоохранения в Костроме, Буе, Галиче, Кадые, Макарьеве, Нерехте, Парфеньеве, Солигаличе, Чухломе и Шарье, на который потратят 236 млн рублей.Также в 2021 году для костромской медицины планируется приобрести 153 автомобиля, 42 из которых уже поступили в учреждения.