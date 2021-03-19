Неисправности выявлены в ходе прокурорской проверки.

В Коврове у пяти троллейбусов и одного автобуса обнаружили неисправности рулевого управления. Об этом сообщили в горпрокуратуре, которая проводила проверку общественного транспорта в связи с многочисленными ДТП с участием водителей Ковровского УТП.Как следует из материалов проверки, у «ПАЗа» был люфт руля в 29 градусов, при максимально допустимых 20. Аналогичные проблемы выявлены на пяти троллейбусах».«Во время предрейсовых и послерейсовых медосмотров водителей использовался анализатор алкоголя, не прошедший поверку в установленном порядке», - уточнили в надзорном ведомстве.Все виновные в допущенных нарушениях понесли дисциплинарное наказание. На двух должностных лиц составлены административные протоколы за выпуск на линию неисправных автомобилей. Выявленные нарушения устранены.