Ковровский горсуд признал виновным водителя в нарушении ПДД, которое повлекло по неосторожности смерть двоих человек. Как установил суд, смертельная авария произошла 26 апреля 2020 года возле

Ковровский горсуд признал виновным водителя в нарушении ПДД, которое повлекло по неосторожности смерть двоих человек. Как установил суд, смертельная авария произошла 26 апреля 2020 года возле деревни Глебово Ковровского района. Водитель автомобиля HAIMA двигался со скоростью не менее 80 километров в час. Он догнал Деу Нексия, который ехал значительно медленнее. Водитель китайского автомобиля пересек сплошную