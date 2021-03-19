Установлено, что 71-летний местный житель неоднократно предоставлял наркозависимым гражданам свою жилплощадь для потребления запрещенных средств и веществ...

Участковые уполномоченные полиции совместно с оперативниками уголовного розыска ОМВД России по району Выхино-Жулебино задержали 71-летнего мужчину по подозрению в организации притона для потребления запрещенных средств и веществ.В территориальный отдел полиции поступила информация о том, что на улице Хлобыстова в одной из квартир собираются люди, возможно, для потребления наркотиков.Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции задержали 71-летнего местного жителя. Установлено, что мужчина неоднократно предоставлял наркозависимым гражданам свою жилплощадь для потребления запрещенных средств и веществ.Отделом дознания ОМВД России по району Выхино-Жулебино возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 232 УК РФ «Организация либо содержание притонов или систематическое предоставление помещений для потребления наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.При осмотре квартиры задержанного полицейские обнаружили двоих мужчин и одну женщину, у которых согласно проведенного медицинского освидетельствования установлено наркотическое опьянение. Решением мирового судьи данные граждане привлечены к административной ответственности, предусмотренной статьей 6.9 КоАП РФ «Потребление наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача либо новых потенциально опасных психоактивных веществ».Пресс-служба УВД по ЮВАО(495) 709-18-18