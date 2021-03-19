Подозреваемая отрицает свою вину. Уточняется, что ранее её привлекали к ответственности за поножовщину.

В Суздале осудят 40-летнюю местную жительницу, которая задушила родственника ремнём от сумки.По версии следствия, после распития спиртного между собутыльниками произошёл конфликт, в результате которого пьяный мужчина был задушен ремнём от спортивной сумки.Подозреваемая отрицает свою вину. Уточняется, что ранее её привлекали к ответственности за поножовщину.Дело передано в суд для рассмотрения.