40-летней жительнице Суздаля за убийство грозит до 15 лет тюрьмы. Как установило следствие, у женщины во время распития спиртных напитков возник конфликт со своим родственником. Оба были

40-летней жительнице Суздаля за убийство грозит до 15 лет тюрьмы. Как установило следствие, у женщины во время распития спиртных напитков возник конфликт со своим родственником. Оба были пьяны. В итоге обвиняемая задушила собутыльника ремнем от спортивной сумки. Мужчина отбиться от нападавшей не смог, потому что был пьян. В прокуратуре добавляют, что женщина уже привлекалась к