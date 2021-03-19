19 марта в подмосковных Химках случилась трагедия. Инцидент произошел в девятиэтажке.

19 марта в подмосковных Химках случилась трагедия. Инцидент произошел в девятиэтажке.По данным очевидцев, сейчас из окон дома валит густой черный дым. В соцсетях появились жуткие кадры первых моментов после взрыва.По имеющейся предварительной информации, в доме обрушились межкомнатные перегородки. По словам представителей МЧС, под завалами могут находиться два ребенка. Одного из них уже удалось достать.Также сообщается, что в результате взрыва в доме погиб мужчина. Кроме того, пострадала женщина – у нее переломы.Взорвалась квартира на восьмом этаже. По одной из версий, могла сдетонировать газовоздушная смесь. На место происшествия оперативно отправились экстренные службы. К 11.25 по мск пожар удалось локализовать.Известно, что глава города прервал совещание и выехал на место ЧП. Спасатели же продолжают разбирать завалы. После взрыва в Химках от газа отключены 36 квартир, сообщили в Минэнерго региона.