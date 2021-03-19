С осужденного в пользу потерпевших в счет компенсации морального вреда взыскано 1,5 млн рублей.

Ковровским городским судом вынесен приговор по уголовному делу о смертельном ДТП.Установлено, что 26 апреля прошлого года водитель автомобиля марки «HAIMA» на трассе «Ковров-Красная Грива-Сельцо-Мстера-станция Мстера-Волга» выехал на встречную полосу в зоне действия дорожного знака «Обгон запрещен», где столкнулся с «RENAULT SR». .Приговором суда виновнику ДТП назначено наказание в виде лишения свободы на срок 2 года с отбыванием в колонии-поселении с лишением права заниматься деятельностью по управлению транспортными средствами на срок 2 года 10 месяцев.С осужденного в пользу потерпевших в счет компенсации морального вреда взыскано 1,5 млн рублей.