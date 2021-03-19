Репосты, лайки, комментарии... Что обсуждали интернет-пользователи на этой неделе?

Репосты, лайки, комментарии... Что обсуждали интернет-пользователи на этой неделе?Ил-76 над Вязниками, водяной во Владимире, чемпионат заядлых рыбаков и дороги, сделанные с любовью. Самое интересное сетевое- прямо сейчас.Что предпочитаете? Добраться на работу в тесном автобусе? Где случается и такое…А может, вплавь? На владимирских улицах- реки и озёра. Кое-где можно повторять картину «Ленин в Разливе». Пользователи иронизируют: пора доставать лодки или плоты.Весна пришла столь внезапно, что затянула с собой сказочных персонажей. В общем, первым половодье пришло в областную столицу.Продолжит «весенне-коммунальное»- снимок из владимирского паблика. В кадре- Безыменского, 9б.Кто занимается уборкой снега? Люди так и будут сугроб перепрыгивать?- спрашивают пользователи. А это уже проспект Ленина. Чистили крышу, упала глыба и вот- крыльцу снова нужен ремонт.А вот «дорожное» из Вязниковского Подслушано. Ямочный ремонт на федеральной трассе М-7. Это важнейшая магистраль. А что с другими?Кстати, вы знаете, как выглядят дороги, сделанные с любовью? Смотрим вместе с Киржач online.В сообществе появился снимок, который мог бы стать символом всей российской весны. Только у нас дороги «тают». И асфальт «не приживается».Видеофиксация - в «Подслушано во Владимире». Пользователи сняли, как горит троллейбусный провод на Студёной горе. А это яркие кадры из вязниковского сообщества.Позёмка в окрестностях города( зима недаром злится), чемпионат района по зимней рыбалке на Исаевской плотине. Может, это любители подлёдного лова просят весну не торопиться?А далее, внимание!- Ил-76 над Вязниками. Кадры сделал вязниковец Игорь Федотов. Смотрим вместе.Подслушано Судогда продолжает «антиковидную тему». Фокусник Дмитрий МанОв превращает крупную купюру в медицинскую маску. А это- посёлок Болотский. Маску и перчатки для гостей хозяин одного из домов оставил на заборе.Пользователи и в предвкушении летних путешествий. В преддверии сезона паблики рассказывают об интересных местах родного региона.Так, судогодское сообщество предлагает совершить путешествие в село Языково. Местный деревянный храм когда-то собирал множество прихожан. Однако, время эту церковь, увы, не пощадило. А это уже экскурсия по реке Судогда. Путеводитель для всех, кто летом захочет сплавиться на байдарке или катамаране.Меньше чем через 5 километров хода от моста попадается первое серьёзное препятствие, порог у Лаврово. Но на надувных байдарках пройти его можно без проблем))А завершат наш обзор вот такие «Том и Джерри по-владимирски», а также вот этот товарищ, желающий всем хорошего дня.При любых обстоятельствах многое решает ракурс. Умение видеть красоту- одно из главных. И это доказывает мастер фотографии Владимир Федин.Отражение владимирской весны прекрасно. И дальше- только лучше!Самое интересное из онлайна, как обычно, обсудим офлайн, ровно через неделю. Делитесь своими яркими кадрами с редакцией «Вестей».Мы на связи всегда. В том числе и по номеру «вестийного вацапа». До встречи!