Отстаивать права вдовы ветерана Великой Отечественной войны пришлось прокурорам. Единовременную выплату на 75-ю годовщину Великой Отечественной учредили в 2020 году. Она положена и вдовам

Отстаивать права вдовы ветерана Великой Отечественной войны пришлось прокурорам. Единовременную выплату на 75-ю годовщину Великой Отечественной учредили в 2020 году. Она положена и вдовам ветеранов войны. Супруг женщины участвовал в боевых операциях по ликвидации националистического подполья на территории Литвы с 30 июля 1949 по 04 декабря 1951 годы и считается ветераном Великой Отечественной войны, сообщают